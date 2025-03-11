Петербургский миллиардер стал единоличным владельцем завода «Знамя труда»

Петербургский предприниматель и владелец инвестиционной компании «Икс 2» Олег Барабанов приобрел 100% акций завода «Знамя труда» и его дочки «Знамя победы». Об этом сообщил советник генерального директора «Икс 2» Олег Березкин, не раскрывая стоимость сделки.
«Сейчас Олег Барабанов сконцентрировался на заводах, которые производят оборудование для „Росатома“ — это „Знамя труда“ и будущий завод „Знамя победы“. Но предприятия Александра Кашина и Олега Барабанова в перспективе будут выполнять заказы друг для друга, исходя из возможностей своих станочных парков. Партнерские отношения сохраняются», — рассказал представитель «Икс 2» «Деловому Петербургу». До этого момента «Икс 2» владело 49% акций завода, а контрольный пакет принадлежал «Эго-Холдингу» Александра Кашина.
Оба предприятия специализируются на производстве трубопроводной арматуры, используемой в атомной энергетике и судостроении. За полтора года участия «Икс 2» в капитале «Знамени труда» капитализация компании выросла на 600 млн рублей. В предприятие уже было вложено дополнительно 500 млн рублей, приобретено новое оборудование, увеличен штат сотрудников, завод перешел на круглосуточный режим работы семь дней в неделю.
Изменения в структуре собственников сопровождались кадровыми перестановками в руководстве предприятий. Новым генеральным директором АО «Завод „Знамя труда“» назначен Сергей Андрианов, ранее входивший в совет директоров компании и отвечавший за экономические вопросы. Он сменил на этом посту Николая Попова, занимавшего должность с августа прошлого года. Кроме того, произошла смена руководителя ООО «Завод „Знамя победы“». Вместо Наталии Сафоновой, ранее занимавшей должность первого заместителя председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, новым директором стал Олег Голубенко, ранее работавший около 10 лет на предприятии «Армалит», специализирующемся на аналогичной продукции.
Председатель совета директоров ХК «Эго-Холдинг» Александр Кашин пояснил, что продажа активов связана с необходимостью концентрации на основном направлении — развитии оборонно-промышленного комплекса. «Эго-Холдинг» реализует крупные долгосрочные проекты, требующие значительных финансовых ресурсов, и отказ от непрофильных активов позволит направить усилия на стратегически важные направления деятельности холдинга.
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