«Дело не в нас»: поставщик питания в СУНЦ УрФУ озвучил свою версию отравления учеников

Учащиеся СУНЦ УрФУ могли отравиться готовой продукцией, которой питались вне лицея. Такую версию в разговоре с URA.RU озвучил учредитель ООО «Общественное питание» Антон Фомин.
«Заражение детей произошло в общежитии, то есть, условно говоря, дети, которые проживают на территории школы и периодически заказывают готовую продукцию себе в комнату [могли отравиться той едой]. Мое предположение, что дело не в нас, мы просто присутствуем в цепочке проверок, которые сейчас идут», — предположил Фомин. Он добавил, что все надзорные органы, которые ответственны за качество питания, сейчас проверят компанию.
«Общественное питание» начало поставлять горячие обеды в СУНЦ с 9 января. Контракт был заключен на год. «Мы работаем по госконтракту, то есть они [ученики] питаются в столовой учебного заведения, а то, что происходит в общежитии, это за рамками нашего контракта и знаний», — подытожил учредитель комбината.
По данным из открытых источников, «Общественное питание» поставляет продукцию еще в несколько учебных заведений города. Среди которых: МАОУ СОШ №10, «ЕШИ №6», центр «Юность Урала».
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. По последним данным, заразились 31 человек, 28 из них были госпитализированы. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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