11 марта 2025
10 марта 2025

Девять рыбаков из Петербурга оказались на льдине в Финском заливе

© Служба новостей «URA.RU»
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В этот период года многие любители зимней рыбалки традиционно выходят на лед
В этот период года многие любители зимней рыбалки традиционно выходят на лед Фото:

В Курортном районе Петербурга девять рыбаков оказались в бедственном положении, дрейфуя на отколовшейся льдине в Финском заливе. Об этом стало известно «Mash на Мойке».

«Вблизи поселка Ушково (Курортный район) несколько рисковых любителей ловли традиционно для этого времени года откололись на льдине в заливе. Они медленно уплывают», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».

В этот период года многие любители зимней рыбалки традиционно выходят на лед. В данном случае несколько рыбаков оказались на льдине, которая откололась и начала медленно уплывать от берега. Спасательные службы уже выехали на место происшествия.

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В Курортном районе Петербурга девять рыбаков оказались в бедственном положении, дрейфуя на отколовшейся льдине в Финском заливе. Об этом стало известно «Mash на Мойке». «Вблизи поселка Ушково (Курортный район) несколько рисковых любителей ловли традиционно для этого времени года откололись на льдине в заливе. Они медленно уплывают», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». В этот период года многие любители зимней рыбалки традиционно выходят на лед. В данном случае несколько рыбаков оказались на льдине, которая откололась и начала медленно уплывать от берега. Спасательные службы уже выехали на место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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