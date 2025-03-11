Девять рыбаков из Петербурга оказались на льдине в Финском заливе

В Курортном районе Петербурга девять рыбаков оказались в бедственном положении, дрейфуя на отколовшейся льдине в Финском заливе. Об этом стало известно «Mash на Мойке».
«Вблизи поселка Ушково (Курортный район) несколько рисковых любителей ловли традиционно для этого времени года откололись на льдине в заливе. Они медленно уплывают», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».
В этот период года многие любители зимней рыбалки традиционно выходят на лед. В данном случае несколько рыбаков оказались на льдине, которая откололась и начала медленно уплывать от берега. Спасательные службы уже выехали на место происшествия.
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