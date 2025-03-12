ВС РФ разнесли судно, перевозившее боеприпасы для украинских военных

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам аэродромной инфраструктуры на территории Украины, а также уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы», — сообщает ведомство в своей сводке в telegram-канале. Также ВС РФ поразили цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
В результате нанесенных ударов были поражены скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 152 районах. По информации ведомства, силами противовоздушной обороны были уничтожены три авиационные управляемые бомбы JDAM, один реактивный снаряд из системы залпового огня HIMARS, произведенной в США, а также 91 беспилотный летательный аппарат.
Ранее военнослужащие войсковой группировки «Север» успешно завершили операцию по освобождению 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории в Курской области, передает МО РФ. В результате суточных боевых действий, ВСУ понесли значительные потери, включая более 270 военнослужащих. Также было уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и другая военная техника, передает RT.
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