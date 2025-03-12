ВС РФ разнесли судно, перевозившее боеприпасы для украинских военных

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ВС РФ нанесли удар по цехам изготовления и хранения БПЛА
ВС РФ нанесли удар по цехам изготовления и хранения БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам аэродромной инфраструктуры на территории Украины, а также уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы», — сообщает ведомство в своей сводке в telegram-канале. Также ВС РФ поразили цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В результате нанесенных ударов были поражены скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 152 районах. По информации ведомства, силами противовоздушной обороны были уничтожены три авиационные управляемые бомбы JDAM, один реактивный снаряд из системы залпового огня HIMARS, произведенной в США, а также 91 беспилотный летательный аппарат. 

Ранее военнослужащие войсковой группировки «Север» успешно завершили операцию по освобождению 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории в Курской области, передает МО РФ. В результате суточных боевых действий, ВСУ понесли значительные потери, включая более 270 военнослужащих. Также было уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и другая военная техника, передает RT.

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам аэродромной инфраструктуры на территории Украины, а также уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы», — сообщает ведомство в своей сводке в telegram-канале. Также ВС РФ поразили цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате нанесенных ударов были поражены скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 152 районах. По информации ведомства, силами противовоздушной обороны были уничтожены три авиационные управляемые бомбы JDAM, один реактивный снаряд из системы залпового огня HIMARS, произведенной в США, а также 91 беспилотный летательный аппарат.  Ранее военнослужащие войсковой группировки «Север» успешно завершили операцию по освобождению 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории в Курской области, передает МО РФ. В результате суточных боевых действий, ВСУ понесли значительные потери, включая более 270 военнослужащих. Также было уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и другая военная техника, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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