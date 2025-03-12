В Челябинске в выходные для детей устроят встречу с медведем и мастер-класс по комиксам. Афиша

Бесплатный кинопоказ и мастер-классы ждут челябинских детей на выходных

13 марта 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В выходные дни дети смогут посетить медвежью берлогу в хаски-центре Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в выходные, 15 и 16 марта, для детей устроят уличные праздники с играми, приключения в медвежьей берлоге, бесплатный кинопоказ, творческий фестиваль, а также новые кулинарные открытия. Где ребенку отдохнуть и научиться делать комиксы или готовить пиццу — в материале URA.RU. Уличные забавы В парке Гагарина можно будет приобрести натуральный мед Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В парке имени Гагарина 15 марта благотворительный фонд «Энергия Добра» организует семейный праздник. С 10:00 до 16:00 здесь будет работать «Весенняя ярмарка» с широким ассортиментом меда, сладостей, сувениров и других товаров. С 12:00 до 16:00 на главной сцене пройдут выступления творческих коллективов и веселые игры для всей семьи. Вход на праздник бесплатный. В хаски-центре «Аквилон» 15 и 16 марта состоится «Семейный уикенд». Начиная с 11:00 гости танцами и играми будут «будить» медведя Потапыча. В программе ожидаются: северные забавы, творческие мастер-классы и занятия в кузнице. Также при подходящей погоде участники мероприятия смогут покататься на собачьих упряжках. Цена билета — от 890 рублей. Бесплатное кино Гостей угостят попкорном Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ТРК «Горки» 15 марта в 14:00 юных кинолюбителей ждет бесплатный показ сказки «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. На фудкорте всем гостям обещают подарить попкорн. Кулинарные мастер-классы В ресторане Sketch 16 марта в 16:00 юные кулинары научатся готовить пиццу. Под руководством профессионалов ребята узнают секреты приготовления теста, выбора начинок и выпечки этого любимого блюда. Стоимость участия — 600 рублей. Мастер-класс по лепке фигур из бисквитной массы пройдет в кондитерской «Высший Вкус» 16 марта в 12:00. Кроме того, детям устроят экскурсию по кондитерской. В завершении — дегустация и торжественное вручение дипломов. Стоимость участия — 900 рублей. Детей научат готовить пасту с фрикадельками Фото: Александр Мамаев © URA.RU В кулинарной студии «Пармезан» 16 марта в 14:00 маленьких гурманов научат готовить два блюда — пасту с митболами в сливочном соусе и творожные сырки. Стоимость участия — 1300 рублей. Фестиваль в библиотеке и чтение в театре В библиотеке имени Пушкина 15 марта устроят семейный фестиваль прикладного творчества. Будет работать выставка, пройдут соревнования мастериц и мастер-классы, где посетителей научат делать кукол из ниток, брелоки из фетра, аппликации и даже комиксы. Вход свободный, начало в 10:00. В одной из библиотек проведут настольные игры Фото: Александр Мамаев © URA.RU В библиотеке №3 15 марта в 13:00 состоится встреча для поклонников настольных игр. Участие бесплатное. Театр драмы имени Наума Орлова приглашает 15 марта на Всемирный день чтения вслух, где артисты будут исполнять произведения, посвященные домашним питомцам. Юных читателей просят повторить любимые произведения о животных, такие как «Белый Бим Черное ухо», «Кот в сапогах», «Каштанка» и другие. Начало — 14:00, вход свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 15 и 16 марта, для детей устроят уличные праздники с играми, приключения в медвежьей берлоге, бесплатный кинопоказ, творческий фестиваль, а также новые кулинарные открытия. Где ребенку отдохнуть и научиться делать комиксы или готовить пиццу — в материале URA.RU. В парке имени Гагарина 15 марта благотворительный фонд «Энергия Добра» организует семейный праздник. С 10:00 до 16:00 здесь будет работать «Весенняя ярмарка» с широким ассортиментом меда, сладостей, сувениров и других товаров. С 12:00 до 16:00 на главной сцене пройдут выступления творческих коллективов и веселые игры для всей семьи. Вход на праздник бесплатный. В хаски-центре «Аквилон» 15 и 16 марта состоится «Семейный уикенд». Начиная с 11:00 гости танцами и играми будут «будить» медведя Потапыча. В программе ожидаются: северные забавы, творческие мастер-классы и занятия в кузнице. Также при подходящей погоде участники мероприятия смогут покататься на собачьих упряжках. Цена билета — от 890 рублей. В ТРК «Горки» 15 марта в 14:00 юных кинолюбителей ждет бесплатный показ сказки «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. На фудкорте всем гостям обещают подарить попкорн. В ресторане Sketch 16 марта в 16:00 юные кулинары научатся готовить пиццу. Под руководством профессионалов ребята узнают секреты приготовления теста, выбора начинок и выпечки этого любимого блюда. Стоимость участия — 600 рублей. Мастер-класс по лепке фигур из бисквитной массы пройдет в кондитерской «Высший Вкус» 16 марта в 12:00. Кроме того, детям устроят экскурсию по кондитерской. В завершении — дегустация и торжественное вручение дипломов. Стоимость участия — 900 рублей. В кулинарной студии «Пармезан» 16 марта в 14:00 маленьких гурманов научат готовить два блюда — пасту с митболами в сливочном соусе и творожные сырки. Стоимость участия — 1300 рублей. В библиотеке имени Пушкина 15 марта устроят семейный фестиваль прикладного творчества. Будет работать выставка, пройдут соревнования мастериц и мастер-классы, где посетителей научат делать кукол из ниток, брелоки из фетра, аппликации и даже комиксы. Вход свободный, начало в 10:00. В библиотеке №3 15 марта в 13:00 состоится встреча для поклонников настольных игр. Участие бесплатное. Театр драмы имени Наума Орлова приглашает 15 марта на Всемирный день чтения вслух, где артисты будут исполнять произведения, посвященные домашним питомцам. Юных читателей просят повторить любимые произведения о животных, такие как «Белый Бим Черное ухо», «Кот в сапогах», «Каштанка» и другие. Начало — 14:00, вход свободный.