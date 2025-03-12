В Челябинске на месте старых домов построят крупный микрорайон по проекту КРТ. Скрин

Власти выставят на торги землю в Металлургическом районе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь застройки - 9,4 тысячи квадратных метров
Площадь застройки - 9,4 тысячи квадратных метров Фото:

В Металлургическом районе Челябинска построят новый микрорайон по проекту КРТ. Площадь застройки — 9,4 тысячи квадратных метров. На территории возведут жилье, соцобъекты и развлекательные учреждения. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Электростальской, Минина, шоссе Металлургов, Пожарского в Металлургическом районе города Челябинска, общей площадью 0,94 гектаров. КРТ осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте мэрии.

Как сообщается в документации, на территории можно будет возвести объекты общей площадью 28 250 квадратных метров. Под снос пойдут старые многоквартирные дома на Электростальской, 5, 7 и 9 и нежилое здание, расположенное по адресу Пожарского, 4.

Ранее в Челябинске состоялся аукцион на право застройки территории по проекту КРТ в Советском районе Челябинска на месте бывших военных городков. Там построят крупный микрорайон площадью не менее 190 тысяч квадратных метров. В аукционе на КРТ, который проводила госкомпания ДОМ РФ, победил застройщик из Самары. Начальная цена контракта составила 189,2 миллиона рублей.

При застройке территории по проекту КРТ под снос пойдут старые многоквартирные дома по улице Электростальской (5,7,9)
При застройке территории по проекту КРТ под снос пойдут старые многоквартирные дома по улице Электростальской (5,7,9)
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска построят новый микрорайон по проекту КРТ. Площадь застройки — 9,4 тысячи квадратных метров. На территории возведут жилье, соцобъекты и развлекательные учреждения. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Электростальской, Минина, шоссе Металлургов, Пожарского в Металлургическом районе города Челябинска, общей площадью 0,94 гектаров. КРТ осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте мэрии. Как сообщается в документации, на территории можно будет возвести объекты общей площадью 28 250 квадратных метров. Под снос пойдут старые многоквартирные дома на Электростальской, 5, 7 и 9 и нежилое здание, расположенное по адресу Пожарского, 4. Ранее в Челябинске состоялся аукцион на право застройки территории по проекту КРТ в Советском районе Челябинска на месте бывших военных городков. Там построят крупный микрорайон площадью не менее 190 тысяч квадратных метров. В аукционе на КРТ, который проводила госкомпания ДОМ РФ, победил застройщик из Самары. Начальная цена контракта составила 189,2 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...