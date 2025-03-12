В Металлургическом районе Челябинска построят новый микрорайон по проекту КРТ. Площадь застройки — 9,4 тысячи квадратных метров. На территории возведут жилье, соцобъекты и развлекательные учреждения. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Электростальской, Минина, шоссе Металлургов, Пожарского в Металлургическом районе города Челябинска, общей площадью 0,94 гектаров. КРТ осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте мэрии.
Как сообщается в документации, на территории можно будет возвести объекты общей площадью 28 250 квадратных метров. Под снос пойдут старые многоквартирные дома на Электростальской, 5, 7 и 9 и нежилое здание, расположенное по адресу Пожарского, 4.
Ранее в Челябинске состоялся аукцион на право застройки территории по проекту КРТ в Советском районе Челябинска на месте бывших военных городков. Там построят крупный микрорайон площадью не менее 190 тысяч квадратных метров. В аукционе на КРТ, который проводила госкомпания ДОМ РФ, победил застройщик из Самары. Начальная цена контракта составила 189,2 миллиона рублей.
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