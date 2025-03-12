Во ФСИН заявили о нехватке почти 54 тысяч сотрудников

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) наблюдается нехватка персонала в размере 53 975 сотрудников. Об этом сообщил директор ведомства Аркадий Гостев.
«Службе не хватает 53 975 сотрудников», — подчеркнул Гостев на расширенной коллегии ФСИН России. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что в некоторых регионах ситуация особенно тяжелая, например, в Тульской области дефицит младшего начальствующего состава достигает 55%.
В дополнение к этому, Гостев указал и на региональные различия в кадровом дефиците. Так, в 16 регионах РФ недостача младшего начальствующего состава превышает 40%, а в 29 субъектах — более 30%. Он также подчеркнул, что более 3500 сотрудников ведомства в данный момент участвуют в специальной военной операции. Из них 249 получили ранения, а 343 — погибли.
Ранее первый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что дефицит кадров в ведомстве составляет 18,7%. В подразделениях миграции этот показатель равен 11,7%. Горовой отметил, что средняя зарплата сотрудников МВД с 2012 по 2024 год увеличилась в 3,1 раза, в то время как некомплект вырос в четыре раза.
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