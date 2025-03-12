В Екатеринбурге рухнули цены на аренду квартир

В Екатеринбурге аренда квартир подешевела на 8% за полгода
© Служба новостей «URA.RU»
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За полгода аренда подешевела на 8%
За полгода аренда подешевела на 8% Фото:

В Екатеринбурге упали цены на аренду однокомнатных квартир, за полгода стоимость снизилась на 8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Циан». По словам экспертов, ставки аренды стабильно снижаются уже семь месяцев. 

Средняя стоимость аренды «однушки» в марте составила 33,2 тысяч рублей, в то время как еще в феврале снять квартиру можно было за 33,7 тысяч рублей. С сентября 2024-го цена снизилась на 8%, а за месяц — на 1%. 

При этом за год цены на аренду выросли на 15%. Так, в марте 2024 года арендовать однокомнатную квартиру можно было в среднем за 28,8 тысяч рублей. 

В общем по стране уже 23% арендного жилья приходится на недавно сданные новостройки. Рынок пополнился нераспроданными квартирами на вторичном рынке и объектами тех владельцев, кто покупал недвижимость в новых домах. Вследствие чего выбор для арендаторов расширился, и собственники начали снижать цены. 

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В Екатеринбурге упали цены на аренду однокомнатных квартир, за полгода стоимость снизилась на 8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Циан». По словам экспертов, ставки аренды стабильно снижаются уже семь месяцев.  Средняя стоимость аренды «однушки» в марте составила 33,2 тысяч рублей, в то время как еще в феврале снять квартиру можно было за 33,7 тысяч рублей. С сентября 2024-го цена снизилась на 8%, а за месяц — на 1%.  При этом за год цены на аренду выросли на 15%. Так, в марте 2024 года арендовать однокомнатную квартиру можно было в среднем за 28,8 тысяч рублей.  В общем по стране уже 23% арендного жилья приходится на недавно сданные новостройки. Рынок пополнился нераспроданными квартирами на вторичном рынке и объектами тех владельцев, кто покупал недвижимость в новых домах. Вследствие чего выбор для арендаторов расширился, и собственники начали снижать цены. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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