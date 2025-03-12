В Челябинске будут судить наркодилера: он организовал лабораторию в гараже

В Челябинский облсуд направлено дело в отношении местного жителя, организовавшего нарко-лабораторию у себя в гараже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, дилер работал «по-крупному».
«Следователями установлено, что в 2023 году злоумышленник заказал через интернет оборудование и химикаты для нарколаборатории. Все это он разместил в гараже, где произвел более 22 килограммов наркотика PVP, 3,3 килограмма эфедрона и 378 граммов мефедрона. Часть эфедрона (365 граммов) он спрятал в тайнике», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Вместе с барыгой были задержаны еще три человека. Также силовики накрыли две нарколаборатории.
Качественному расследованию уголовного дела и построению доказательственной базы способствовала слаженная работа следователей СЧ ГСУ и УНК ГУ МВД по региону. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
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