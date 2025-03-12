В Челябинске будут судить наркодилера: он организовал лабораторию в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские предотвратили распространение крупной партии наркотиков
Полицейские предотвратили распространение крупной партии наркотиков Фото:

В Челябинский облсуд направлено дело в отношении местного жителя, организовавшего нарко-лабораторию у себя в гараже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, дилер работал «по-крупному».

«Следователями установлено, что в 2023 году злоумышленник заказал через интернет оборудование и химикаты для нарколаборатории. Все это он разместил в гараже, где произвел более 22 килограммов наркотика PVP, 3,3 килограмма эфедрона и 378 граммов мефедрона. Часть эфедрона (365 граммов) он спрятал в тайнике», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вместе с барыгой были задержаны еще три человека. Также силовики накрыли две нарколаборатории.

Качественному расследованию уголовного дела и построению доказательственной базы способствовала слаженная работа следователей СЧ ГСУ и УНК ГУ МВД по региону. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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В Челябинский облсуд направлено дело в отношении местного жителя, организовавшего нарко-лабораторию у себя в гараже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, дилер работал «по-крупному». «Следователями установлено, что в 2023 году злоумышленник заказал через интернет оборудование и химикаты для нарколаборатории. Все это он разместил в гараже, где произвел более 22 килограммов наркотика PVP, 3,3 килограмма эфедрона и 378 граммов мефедрона. Часть эфедрона (365 граммов) он спрятал в тайнике», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Вместе с барыгой были задержаны еще три человека. Также силовики накрыли две нарколаборатории. Качественному расследованию уголовного дела и построению доказательственной базы способствовала слаженная работа следователей СЧ ГСУ и УНК ГУ МВД по региону. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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