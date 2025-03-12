Защитники Березовой рощи заключили сделку с мэром Екатеринбурга

Защитники Березовой рощи встретились с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, его замом Рустамом Галямовым и депутатом Тимофеем Жуковым. Они договорились, что 22 гектарам рощи придадут статус особо охраняемой территории, а 4 гектара отдадут «Атомстройкомплексу», сообщил URA.RU председатель ТОС «Академический» и лидер протеста Денис Каракоз.
«Сегодня, 12 марта 2025 года, я с радостью могу сообщить, что наша борьба за рощу завершена, и начинается плановая работа по реализации предложенной нами народной концепции благоустройства», — рассказал Денис Каракоз.
По его словам, 21 марта на заседании комиссии по землепользованию статус 22 га Березовой рощи будет изменен на категорию ТОП-1, с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением ему статуса особо охраняемой природной территории. «В результате мы потеряем часть рощи площадью 4 гектара от улицы Чкалова вдоль улицы А. Вонсовского до места сноса здания института. Фактически будет вырублено только 2 гектара, так как на месте снесенного института и так деревьев нет», — добавил Каракоз.
Запланированную ранее школу в Березовой роще перенесут на участок через дорогу на ул. Мехренцева, запланированная школа на бульваре Семихатова получит финансирование в приоритетном порядке в 2026 году. Дополнительно власти проработают вопрос о строительстве дополнительного корпуса детского сада внутри ЖК Art. Также планируется построить детсад на ул. Краснолесья, 16/1.
Земельный участок, находящийся в собственности застройщика вдоль улицы Краснолесья, будет обменян на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) в Березовой роще на углу ул. Чкалова и Вонсовского. Таким образом, «Атом» сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова.
24 марта защитники рощи начнут процедуру отзыва иска из суда, чтобы застройщик имел право убрать опасные деревья и демонтировать забор. «Эти работы должны проводиться в присутствии членов нашего штаба. Рассмотрим возможность измельчить поваленные деревья на месте для укрепления корней», — добавил Каракоз.
Вырубка деревьев на принадлежащем «Атомстройкомплексу» участке в роще началась утром 11 февраля, это спровоцировало протест местных жителей. Работы спешно остановили, с владельца «Атома» Валерия Ананьева взяли обязательство не возобновлять их, пока суд не вынесет окончательное решение о вырубке.
Затем с недовольными встретился мэр Алексей Орлов. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.
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