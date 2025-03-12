В Тобольске взорвался газ в жилом доме

В доме в Тобольске произошел хлопок газа
© Служба новостей «URA.RU»
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О происшествии рассказал глава города Петр Вагин
О происшествии рассказал глава города Петр Вагин Фото:

В многоэтажном доме в Тобольске на улице Октябрьской, 62 произошел хлопок газа. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Петр Вагин. Из-за этого глава города планирует ввести вероятный режим ЧС. 

«В результате хлопка повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла. На месте работают все аварийные службы. Известно об одном пострадавшем», — отметил в telegram-канале Петр Вагин.

Он также добавил, что угрозы возможного возгорания соседних зданий нет. Вместе с тем мэр дал поручения по охране общественного порядка и организации безопасности дорожного движения.

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В многоэтажном доме в Тобольске на улице Октябрьской, 62 произошел хлопок газа. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Петр Вагин. Из-за этого глава города планирует ввести вероятный режим ЧС.  «В результате хлопка повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла. На месте работают все аварийные службы. Известно об одном пострадавшем», — отметил в telegram-канале Петр Вагин. Он также добавил, что угрозы возможного возгорания соседних зданий нет. Вместе с тем мэр дал поручения по охране общественного порядка и организации безопасности дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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