В Тобольске взорвался газ в жилом доме

О происшествии рассказал глава города Петр Вагин
В многоэтажном доме в Тобольске на улице Октябрьской, 62 произошел хлопок газа. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Петр Вагин. Из-за этого глава города планирует ввести вероятный режим ЧС.
«В результате хлопка повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла. На месте работают все аварийные службы. Известно об одном пострадавшем», — отметил в telegram-канале Петр Вагин.
Он также добавил, что угрозы возможного возгорания соседних зданий нет. Вместе с тем мэр дал поручения по охране общественного порядка и организации безопасности дорожного движения.
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