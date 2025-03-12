Зеленский признался, почему согласился на перемирие

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что согласился на 30-дневное перемирие, потому что хочет завершить конфликт. Он рассказал, что во время переговоров Джидде американской стороной был поднят вопрос, готова ли Украина к «формату тишины».
«Я настроен очень серьезно, и для меня важно закончить [конфликт]. Я хочу, чтобы президент США [Дональд Трамп] это видел, чтобы Европа, все были в союзе <...> Поэтому моя реакция была — мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона», — поделился Зеленский с украинскими журналистами. Свое заявление он сделал во время брифинга. Его слова приводит telegram-канал «УНИАН».
Ранее глава Украины заявлял, что Украина «выиграла первую битву». Таким образом Зеленский охарактеризовал переговоры с США в Джидде.
Кремль еще не комментировал предложения о режиме прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что все пункты тщательно обсуждаются в Москве.
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