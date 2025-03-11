Движение транспорта пустят в объезд 15 и 16 марта (архивное фото)
Движение по зимней дороге Ханты — Мужи в ЯНАО организуют в объезд 15 и 16 марта из-за проведения Дня оленевода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района.
«15 и 16 марта в целях безопасности движение по зимней автодороге у Ханты-Мужей будет организовано в объезд территории из-за проведения праздничных мероприятий», — рассказали в telegram-канале администрации Шурышкарского района.
Ранее URA.RU сообщало, что на Дне оленевода в Шурыкшарском районе разыграют снегоходы. Также на празднике разыграют поездку в Волгоград.
Схема объезда зимника
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