11 марта 2025

В ЯНАО пустят в объезд зимник из-за проведения праздника. Скрин

Движение по зимнику Ханты — Мужи организуют в объезд из-за Дня оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта пустят в объезд 15 и 16 марта (архивное фото)
Движение транспорта пустят в объезд 15 и 16 марта (архивное фото) Фото:

Движение по зимней дороге Ханты — Мужи в ЯНАО организуют в объезд 15 и 16 марта из-за проведения Дня оленевода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района.

«15 и 16 марта в целях безопасности движение по зимней автодороге у Ханты-Мужей будет организовано в объезд территории из-за проведения праздничных мероприятий», — рассказали в telegram-канале администрации Шурышкарского района.

Ранее URA.RU сообщало, что на Дне оленевода в Шурыкшарском районе разыграют снегоходы. Также на празднике разыграют поездку в Волгоград.

Схема объезда зимника
Схема объезда зимника
Фото:

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Движение по зимней дороге Ханты — Мужи в ЯНАО организуют в объезд 15 и 16 марта из-за проведения Дня оленевода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района. «15 и 16 марта в целях безопасности движение по зимней автодороге у Ханты-Мужей будет организовано в объезд территории из-за проведения праздничных мероприятий», — рассказали в telegram-канале администрации Шурышкарского района. Ранее URA.RU сообщало, что на Дне оленевода в Шурыкшарском районе разыграют снегоходы. Также на празднике разыграют поездку в Волгоград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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