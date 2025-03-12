Екатеринбурженка Дарья полгода жила с Олегом Джунковским из федерального розыска, а потом лишилась своего авто. Оказалось, что возлюбленный втерся в доверие, продал машину и сбежал. Подробности криминальной истории URA.RU рассказала потерпевшая.
С мужчиной она познакомилась 24 сентября прошлого года, когда привезла к нему в гараж свой Peugeot на починку. Джунковский отремонтировал машину и вернул хозяйке. Через пару дней авто опять сломалось. Дарья вновь обратилась к Олегу.
«Он починил мне стойку и сказал, что платить не нужно. Для него это было пустяком. Так, мы начали тесно общаться. Олег стал приходить ко мне в гости. Я влюбилась и предложила ему переехать ко мне», — вспоминает Дарья.
Олег рассказал ей, что занимается перекупом машин. Один раз он взял ее с собой в Самару, где купил авто. Сильно в свои дела Дарью он не погружал. В начале марта мужчина заявил ей, что у нее вновь сломалась машина. И вызвался починить ее. Когда Дарья купила порог, Олег увез Peugeot в гараж.
«Придя домой, я увидела этот порог дома. Я сразу же засомневалась, что он занимается ремонтом. Стала звонить ему, но он отвечал, что занят. После он заявил, что моя машина разобрана и стоит в гараже, а сам он вернется домой на такси. Он неоднократно писал: „Подъезжаю, буду дома через пять минут“. А потом скинул чужой номер, сказал, чтобы я звонила и забирала машину», — продолжила девушка.
Ей ответил незнакомец, который сказал, что купил Peugeot у Олега за 200 тысяч рублей. И получил от него весь пакет необходимых документов. Тогда же Дарья обратилась в полицию. В отделе она узнала, что Джунковский — ранее судимый за мошенничество и находится в федеральном розыске.
«Людей, которых он так оставил без машины, сейчас больше шести или восьми. На него написаны заявления. Вероятно, он обманывает вдов или молодых девочек. Втирается в доверие, а потом крадет машины. Я хочу предостеречь доверчивых женщин, а также мужчин от данного гражданина», — заключила Дарья.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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