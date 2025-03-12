Свердловчанка полгода жила с аферистом из федерального розыска и лишилась авто. Фото

12 марта 2025 в 18:58 Размер текста - 17 +

Сейчас сыщики ищут автовора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбурженка Дарья полгода жила с Олегом Джунковским из федерального розыска, а потом лишилась своего авто. Оказалось, что возлюбленный втерся в доверие, продал машину и сбежал. Подробности криминальной истории URA.RU рассказала потерпевшая. С мужчиной она познакомилась 24 сентября прошлого года, когда привезла к нему в гараж свой Peugeot на починку. Джунковский отремонтировал машину и вернул хозяйке. Через пару дней авто опять сломалось. Дарья вновь обратилась к Олегу. «Он починил мне стойку и сказал, что платить не нужно. Для него это было пустяком. Так, мы начали тесно общаться. Олег стал приходить ко мне в гости. Я влюбилась и предложила ему переехать ко мне», — вспоминает Дарья. Олег Джунковский Фото: предоставлено Дарьей Олег рассказал ей, что занимается перекупом машин. Один раз он взял ее с собой в Самару, где купил авто. Сильно в свои дела Дарью он не погружал. В начале марта мужчина заявил ей, что у нее вновь сломалась машина. И вызвался починить ее. Когда Дарья купила порог, Олег увез Peugeot в гараж. «Придя домой, я увидела этот порог дома. Я сразу же засомневалась, что он занимается ремонтом. Стала звонить ему, но он отвечал, что занят. После он заявил, что моя машина разобрана и стоит в гараже, а сам он вернется домой на такси. Он неоднократно писал: „Подъезжаю, буду дома через пять минут“. А потом скинул чужой номер, сказал, чтобы я звонила и забирала машину», — продолжила девушка. Ей ответил незнакомец, который сказал, что купил Peugeot у Олега за 200 тысяч рублей. И получил от него весь пакет необходимых документов. Тогда же Дарья обратилась в полицию. В отделе она узнала, что Джунковский — ранее судимый за мошенничество и находится в федеральном розыске. «Людей, которых он так оставил без машины, сейчас больше шести или восьми. На него написаны заявления. Вероятно, он обманывает вдов или молодых девочек. Втирается в доверие, а потом крадет машины. Я хочу предостеречь доверчивых женщин, а также мужчин от данного гражданина», — заключила Дарья. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Олег находится в базе розыска МВД Фото: сайт МВД Олег и Дарья Фото: предоставлено Дарьей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Дарья полгода жила с Олегом Джунковским из федерального розыска, а потом лишилась своего авто. Оказалось, что возлюбленный втерся в доверие, продал машину и сбежал. Подробности криминальной истории URA.RU рассказала потерпевшая. С мужчиной она познакомилась 24 сентября прошлого года, когда привезла к нему в гараж свой Peugeot на починку. Джунковский отремонтировал машину и вернул хозяйке. Через пару дней авто опять сломалось. Дарья вновь обратилась к Олегу. «Он починил мне стойку и сказал, что платить не нужно. Для него это было пустяком. Так, мы начали тесно общаться. Олег стал приходить ко мне в гости. Я влюбилась и предложила ему переехать ко мне», — вспоминает Дарья. Олег рассказал ей, что занимается перекупом машин. Один раз он взял ее с собой в Самару, где купил авто. Сильно в свои дела Дарью он не погружал. В начале марта мужчина заявил ей, что у нее вновь сломалась машина. И вызвался починить ее. Когда Дарья купила порог, Олег увез Peugeot в гараж. «Придя домой, я увидела этот порог дома. Я сразу же засомневалась, что он занимается ремонтом. Стала звонить ему, но он отвечал, что занят. После он заявил, что моя машина разобрана и стоит в гараже, а сам он вернется домой на такси. Он неоднократно писал: „Подъезжаю, буду дома через пять минут“. А потом скинул чужой номер, сказал, чтобы я звонила и забирала машину», — продолжила девушка. Ей ответил незнакомец, который сказал, что купил Peugeot у Олега за 200 тысяч рублей. И получил от него весь пакет необходимых документов. Тогда же Дарья обратилась в полицию. В отделе она узнала, что Джунковский — ранее судимый за мошенничество и находится в федеральном розыске. «Людей, которых он так оставил без машины, сейчас больше шести или восьми. На него написаны заявления. Вероятно, он обманывает вдов или молодых девочек. Втирается в доверие, а потом крадет машины. Я хочу предостеречь доверчивых женщин, а также мужчин от данного гражданина», — заключила Дарья. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.