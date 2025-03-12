Полицейские «подкинули» опоздавших пассажиров до маршрутки в Челябинской области

Полицейские из Усть-Катава догнали уехавшую маршрутку, чтобы посадить в нее пассажиров, опоздавших на единственный в день общественный транспорт до Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Полицейские взяли опоздавших на борт и догнали ушедшую маршрутку. Усть-катавцы смогли сесть на свой рейс и благополучно доехать до областного центра», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Случай произошел в микрорайоне Нагорный. Местные жители сами обратились к экипажу ППС с просьбой о помощи. Позднее усть-катавцы написали благодарность за оказанную помощь в непростой ситуации.
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