В Екатеринбурге в поликлинике №1 ЦГКБ № 6 на (ул. Саперов, 3) врач-невролог Наталья Рожкова накричала на инвалида первой группы Рамиза и его жену Анастасию после отказа подниматься в другой кабинет, чтобы коллегиально осмотреть сложного пациента. Как рассказала URA.RU его супруга, специалист отказалась извиняться перед мужем за такое отношение. При этом в больнице нарушений этических норм не нашли, но с сотрудниками провели профилактическую беседу.
«Я объяснила заведующему ситуацию — он позвонил неврологу и спокойно попросил подняться в кабинет уролога, чтобы Рамиза осмотрели сразу два специалиста в одном кабинете. Тут же мне позвонил муж и я услышала какие-то крики. Я побежала в кабинет уролога разбираться, почему на моего мужа повысили голос. Прибегаю, а невролог продолжает все это время кричать и стоять над моим мужем с молоточком [медицинским]. Она говорила: „Вы кто такие, что подняли на уши всю поликлинику?“», — сказала Анастасия.
По ее словам, в ответ ей пришлось кричать на врача. Девушка рассказала, что у Рамиза первая группа инвалидности, сейчас он прикован к коляске. После перелома позвоночника у мужчины был поврежден спинной мозг из-за попавшего осколка. «Ниже поясницы у него отсутствует чувствительность. Соответственно, стоит металлическая конструкция. <…> Органы малого таза у него тоже не функционируют», — объяснила супруга, добавив, что травму муж получил 10 лет назад. В поликлинику они приехали пройти медкомиссию для переоформления ИПРА (индивидуальной программы реабилитации).
В видео, которым поделилась сама Анастасия, она просит Рожкову извиниться, но врач отказывается и требует покинуть ее кабинет. «Извинитесь за поведение. За то, что вы пришли в кабинет и накричали на моего мужа, кинулись ни за что на инвалида-колясочника первой группы. Вы осознаете?», — говорила врачу девушка, но Рожкова надела наушники.
Анастасия не понимает, почему врач решила повысить голос. «Непонятно, почему она прибежала и стала кричать. <…> Ведь такое отношение может просто кому-то испортить жизнь или вообще прервать ее. У всех разные ситуации. <…> Просто человек приехал маломобильный, и для него другие условия приема, нежели для ходячих и более здоровых», — возмутилась собеседница. По ее словам, раньше к Рамизу приезжал терапевт, осматривал его, а потом готовил документы для специалистов. «Я просто потом приезжала и забирала документы. Но в этот раз нам сказали приехать», — посетовала девушка.
В поликлинике также оказалось, что мужчине не смогут сделать флюорографию. «Медсестра подошла ко мне и спросила, может ли он встать. Я говорю, что он не ходит. Ну, он бы не сидел в коляске, если бы мог ходить. Нам предложили поехать в корпус на Серафимы Дерябина, но я отказалась: во-первых, проезды дорогие — я уже тысячу рублей потратила на туда-сюда. Да у меня и муж уже обалдел от того, как у него болит спина», — дополнила Анастасия. По ее словам, вместо этого их отправили на КТ, но приема пришлось ждать еще полчаса из-за «горячего аппарата».
В больнице нарушений этических норм не нашли. «В соответствии с полученной информацией администрацией поликлиники №1 ЦГКБ №6 была проведена служебная проверка, которая не выявила нарушений норм этики и деонтологии со стороны сотрудников медицинской организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы. Отмечается, что для улучшения качества работы с сотрудниками провели беседу, как нужно общаться с пациентами.
По данным Минздрава, Рамиз получил всю необходимую медпомощь, включая содействие в оформлении новой карты ИПР. «Более того, во время пребывания инвалида-колясочника в медицинской организации его постоянно сопровождал специалист по работе с маломобильными гражданами», — говорится в сообщении. По словам Анастасии, сопровождала мужа она сама с помощью медсестры терапевта. К качеству медицины претензий девушка не имеет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!