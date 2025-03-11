Петербург вернул в Аргентину более 23 тонн зараженных креветок

В морском порту Петербурга инспекторы Северо-Западного управления Россельхознадзора вернули в Аргентину 23,5 тонны замороженных креветок. Морепродукты оказались заражены листерией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проведен ветеринарный контроль импортной партии замороженных креветок. 23,5 тонны морепродуктов прибыли из провинции Чубут, расположенной в Аргентине. <...> От указанной партии были отобраны пробы на показатели качества и безопасности, в результате проведенных исследований лабораторно подтверждено наличие в образцах продукции листерии», — сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.
В ходе обязательного контроля инспектор выявил признаки повторной заморозки морепродуктов, а также нарушения условий транспортировки и хранения. Коробки с креветками были деформированы, на их поверхности наблюдались мокрые разводы, указывающие на возможные нарушения температурного режима. Проведенные анализы подтвердили наличие в креветках опасного микроорганизма — Listeria monocytogenes.
После подтверждения наличия листерии управлением Россельхознадзора было принято решение о запрете ввоза данной партии продукции на территорию Российской Федерации. 11 марта 2025 года контейнер с зараженными креветками был отправлен обратно в Аргентину.
Listeria monocytogenes является возбудителем листериоза — серьезного инфекционного заболевания, представляющего угрозу как для человека, так и для животных. Основной опасностью листериоза является поражение центральной нервной системы и репродуктивных органов.
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