Мэр из ЯНАО сообщил об открытии вокзала и военно-патриотического клуба в городе

В Губкинском готовят к открытию железнодорожный вокзал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Губкинском новый вокзал откроется летом
В Губкинском новый вокзал откроется летом Фото:

В Губкинском (ЯНАО) летом откроют новое здание железнодорожного вокзала на станции Пурпе. К 9 Мая планируется открытие военно-патриотического клуба «Форпост», сообщил глава города Андрей Бандурко.

«Сейчас оформляются документы для передачи здания в управление. Эксплуатирующая организация — РЖД. Надеюсь, летом жители по достоинству оценят новое здание. Ко Дню Победы планируем открытие военно-патриотического клуба „Форпост“, сейчас в помещения будущего клуба завозим мебель», — рассказал Андрей Бандурко в эфире, трансляция которого проходит в VK на его странице.

Здание уже построено, сейчас согласовывается техническая документация. Ранее открытие планировалось во втором квартале текущего года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском (ЯНАО) летом откроют новое здание железнодорожного вокзала на станции Пурпе. К 9 Мая планируется открытие военно-патриотического клуба «Форпост», сообщил глава города Андрей Бандурко. «Сейчас оформляются документы для передачи здания в управление. Эксплуатирующая организация — РЖД. Надеюсь, летом жители по достоинству оценят новое здание. Ко Дню Победы планируем открытие военно-патриотического клуба „Форпост“, сейчас в помещения будущего клуба завозим мебель», — рассказал Андрей Бандурко в эфире, трансляция которого проходит в VK на его странице. Здание уже построено, сейчас согласовывается техническая документация. Ранее открытие планировалось во втором квартале текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...