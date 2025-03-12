Мэр из ЯНАО сообщил об открытии вокзала и военно-патриотического клуба в городе

В Губкинском (ЯНАО) летом откроют новое здание железнодорожного вокзала на станции Пурпе. К 9 Мая планируется открытие военно-патриотического клуба «Форпост», сообщил глава города Андрей Бандурко.
«Сейчас оформляются документы для передачи здания в управление. Эксплуатирующая организация — РЖД. Надеюсь, летом жители по достоинству оценят новое здание. Ко Дню Победы планируем открытие военно-патриотического клуба „Форпост“, сейчас в помещения будущего клуба завозим мебель», — рассказал Андрей Бандурко в эфире, трансляция которого проходит в VK на его странице.
Здание уже построено, сейчас согласовывается техническая документация. Ранее открытие планировалось во втором квартале текущего года.
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