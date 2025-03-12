Появилась информация о состоянии пострадавших при взрыве газа в Тобольске

Состояние пострадавших из-за взрыва газа в Тобольске крайне тяжелое. Об этом в своем telegram-канале сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.
«Вызов поступил в 17:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:39. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу № 3. Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжело», — сообщили в ведомстве.
Вместе с тем пресс-секретарь главы города сообщил URA.RU, что никто из стоящих рядом многоэтажных домов за медицинской помощью не обращался. Ранее сообщалось, что соседние дома были повреждены из-за взрыва. У них разбились окна.
Ранее в жилом доме в Тобольске произошел взрыв газа. На месте работает глава города Петр Вагин.
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