Появилась информация о состоянии пострадавших при взрыве газа в Тобольске

Состояние пострадавших из-за взрыва газа в Тобольске кране тяжелое
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Состояние пострадавших крайне тяжелое
Состояние пострадавших крайне тяжелое Фото:

Состояние пострадавших из-за взрыва газа в Тобольске крайне тяжелое. Об этом в своем telegram-канале сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«Вызов поступил в 17:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:39. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу № 3. Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжело», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем пресс-секретарь главы города сообщил URA.RU, что никто из стоящих рядом многоэтажных домов за медицинской помощью не обращался. Ранее сообщалось, что соседние дома были повреждены из-за взрыва. У них разбились окна.

Ранее в жилом доме в Тобольске произошел взрыв газа. На месте работает глава города Петр Вагин.

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Состояние пострадавших из-за взрыва газа в Тобольске крайне тяжелое. Об этом в своем telegram-канале сообщил инфоцентр правительства Тюменской области. «Вызов поступил в 17:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:39. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу № 3. Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжело», — сообщили в ведомстве. Вместе с тем пресс-секретарь главы города сообщил URA.RU, что никто из стоящих рядом многоэтажных домов за медицинской помощью не обращался. Ранее сообщалось, что соседние дома были повреждены из-за взрыва. У них разбились окна. Ранее в жилом доме в Тобольске произошел взрыв газа. На месте работает глава города Петр Вагин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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