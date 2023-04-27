Пермский миллиардер продает здание музея PERMM за 260 млн рублей

Пермский холдинг «Сатурн-Р» миллиардера Репина продает здание музея PERMM за 260 млн рублей

Здание музея PERMM также предлагается взять в аренду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, продает здание музея современного искусства PERMM. Стоимость объекта недвижимости на Бульваре Гагарина составляет 260 млн рублей. Здание также предлагается взять в аренду по цене в 600 рублей за квадратный метр.

«Сдам в аренду пятиэтажное здание на Бульваре Гагарина, 24 с цокольным этажом общей площадью 2 940 квадратных метров с земельным участком 4 458 квадратных метров. Место в центре Мотовилихи рядом с площадью Дружбы. Удобный подъезд, парковка вместимостью до 50 машин. Стоимость аренды указана без комиссионных и эксплуатационных платежей. Возможна продажа за 260 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном агентством недвижимости «Сатурн-Р».

Музей PERMM арендует здание принадлежащего бизнесмену Александру Репину бывшего ТЦ «Сатурн-Р» на Бульваре Гагарина с 2014 года. В конце 2022 года договор аренды был продлен, при этом увеличилась цена. В 2023 пермские власти решили перевезти музейную экспозицию в здание автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Запланированная дата открытия PERMM на новом месте — 15 сентября. Ранее Александр Репин заявлял, что освободившиеся площади на Бульваре Гагарина будет сдавать в аренду под элитный ресторан или частную клинику.