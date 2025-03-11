Петербурженка девять лет складировала мусор в коммуналке, понадобились приставы

Судебные приставы Петербурга обязали местную жительницу освободить коммунальную квартиру от накопленного мусора. На протяжении последних девяти лет женщина систематически приносила в квартиру хлам с окрестных помоек. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.
«В Кировском районе возбуждено исполнительное производство об обязании гражданки, проживающей в одной из комнат двухкомнатной коммунальной квартиры на улице Новостроек по договору соцнайма, привести места общего пользования в надлежащее санитарное состояние», — сообщает пресс-служба ГУФССП. Судебные приставы совместно с сотрудниками коммунальных служб вывезли весь накопленный мусор из квартиры. Только на очистку кухни коммунальщикам потребовалось около двух часов.
Вторую комнату в указанной коммунальной квартире получила в наследство другая женщина после смерти своего супруга. Однако, как она сообщила, проживать там оказалось невозможным из-за огромного количества мусора, отсутствия отопления и электричества. По словам взыскательницы, соседка начала захламлять помещения общего пользования еще в 2016 году, в результате чего мусорные завалы достигали потолка.
По решению суда жилье должно было быть приведено в надлежащее санитарное состояние. Кроме того, женщина обязана была предоставить доступ сотрудникам управляющей компании для обследования общего имущества. Однако должница не принимала участия в исполнительных действиях и игнорировала требования приставов, в результате чего в отношении нее было составлено шесть административных протоколов. Сумма штрафов составила 11 тысяч рублей.
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