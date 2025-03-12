Бывший замначальника курского МЧС уволен за коррупцию

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Бывший замначальника ГУ МЧС РФ по Курской области Леонид Припута уволен в связи с утратой доверия
Бывший замначальника ГУ МЧС РФ по Курской области Леонид Припута уволен в связи с утратой доверия Фото:

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Леонид Припута был уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщается в реестре лиц, уволенных по таким основаниям за коррупционные правонарушения. Припута ранее занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС по гражданской обороне и защите населения.

В реестре указывается, что увольнение Леонида Припуты произошло из-за утраты доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решения о его увольнении. «Припута Леонид Кузьмич, состоял в распоряжении начальника ГУ МЧС России по Курской области (бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области по гражданской обороне и защите населения)», — значится в реестре. Его изучили корреспонденты ТАСС. 

Увольнение было связано с предположениями о возможной коммерческой деятельности, участии в некоммерческих организациях или других действиях, которые могли привести к конфликту интересов. Точные нарушения, совершенные Припутой, в реестре не уточняются. 

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Бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Леонид Припута был уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщается в реестре лиц, уволенных по таким основаниям за коррупционные правонарушения. Припута ранее занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС по гражданской обороне и защите населения. В реестре указывается, что увольнение Леонида Припуты произошло из-за утраты доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решения о его увольнении. «Припута Леонид Кузьмич, состоял в распоряжении начальника ГУ МЧС России по Курской области (бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области по гражданской обороне и защите населения)», — значится в реестре. Его изучили корреспонденты ТАСС.  Увольнение было связано с предположениями о возможной коммерческой деятельности, участии в некоммерческих организациях или других действиях, которые могли привести к конфликту интересов. Точные нарушения, совершенные Припутой, в реестре не уточняются. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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