Бывший замначальника курского МЧС уволен за коррупцию

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Леонид Припута был уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщается в реестре лиц, уволенных по таким основаниям за коррупционные правонарушения. Припута ранее занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС по гражданской обороне и защите населения.
В реестре указывается, что увольнение Леонида Припуты произошло из-за утраты доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решения о его увольнении. «Припута Леонид Кузьмич, состоял в распоряжении начальника ГУ МЧС России по Курской области (бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области по гражданской обороне и защите населения)», — значится в реестре. Его изучили корреспонденты ТАСС.
Увольнение было связано с предположениями о возможной коммерческой деятельности, участии в некоммерческих организациях или других действиях, которые могли привести к конфликту интересов. Точные нарушения, совершенные Припутой, в реестре не уточняются.
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