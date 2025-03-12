В ХМАО умерла ветеран Великой Отечественной войны

В ХМАО прощаются с ветераном Великой Отечественной войны
В Ханты-Мансийске прощаются с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным жителем города Ниной Семеновной Пановой. Соболезнование выразил мэр окружной столицы Максим Ряшин.
«Выражаю глубокие соболезнования близким и родным и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал он в своем Telegram-канале. Почти сорок лет ветеран жила и трудилась в Ханты-Мансийске. Максим Ряшин подчеркнул, что Нина Семеновна была выдающимся человеком, чья жизнь стала примером стойкости, преданности и любви к своему городу.
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