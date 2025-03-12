В ХМАО умерла ветеран Великой Отечественной войны

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В ХМАО прощаются с ветераном Великой Отечественной войны
В ХМАО прощаются с ветераном Великой Отечественной войны Фото:

В Ханты-Мансийске прощаются с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным жителем города Ниной Семеновной Пановой. Соболезнование выразил мэр окружной столицы Максим Ряшин.

«Выражаю глубокие соболезнования близким и родным и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал он в своем Telegram-канале. Почти сорок лет ветеран жила и трудилась в Ханты-Мансийске. Максим Ряшин подчеркнул, что Нина Семеновна была выдающимся человеком, чья жизнь стала примером стойкости, преданности и любви к своему городу.

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В Ханты-Мансийске прощаются с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным жителем города Ниной Семеновной Пановой. Соболезнование выразил мэр окружной столицы Максим Ряшин. «Выражаю глубокие соболезнования близким и родным и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал он в своем Telegram-канале. Почти сорок лет ветеран жила и трудилась в Ханты-Мансийске. Максим Ряшин подчеркнул, что Нина Семеновна была выдающимся человеком, чья жизнь стала примером стойкости, преданности и любви к своему городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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