Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце

Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после острого инфаркта миокарда. Он отметил, что чувствовал себя хорошо, и ничего не предвещало беды.
«Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично. Кто бы знал, что так случится», — рассказал Сухоруков. Его слова приводит MK.RU. Он заявил, что его немедленного госпитализировали и провели операцию с использованием искусственного кровообращения.
В ходе лечения врачи выявили, что это уже второй инфаркт в жизни артиста, первый произошел в 2008 году. На данный момент Виктор Сухоруков проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. Артист также выразил благодарность врачам за их помощь в спасении его жизни.
Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, аппетит у него тоже хороший, хотя на груди у него находится бандаж. По словам Сухорукова, из-за перенесенной операции он был вынужден отменить все запланированные на март выступления, пишет «Ридус».
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