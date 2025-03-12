Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце

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Сухоруков второй раз жизни перенес инфаркт
Сухоруков второй раз жизни перенес инфаркт Фото:

Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после острого инфаркта миокарда. Он отметил, что чувствовал себя хорошо, и ничего не предвещало беды. 

«Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично. Кто бы знал, что так случится», — рассказал Сухоруков. Его слова приводит MK.RU. Он заявил, что его немедленного госпитализировали и провели операцию с использованием искусственного кровообращения.

В ходе лечения врачи выявили, что это уже второй инфаркт в жизни артиста, первый произошел в 2008 году. На данный момент Виктор Сухоруков проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. Артист также выразил благодарность врачам за их помощь в спасении его жизни.

Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, аппетит у него тоже хороший, хотя на груди у него находится бандаж. По словам Сухорукова, из-за перенесенной операции он был вынужден отменить все запланированные на март выступления, пишет «Ридус».

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Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после острого инфаркта миокарда. Он отметил, что чувствовал себя хорошо, и ничего не предвещало беды.  «Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично. Кто бы знал, что так случится», — рассказал Сухоруков. Его слова приводит MK.RU. Он заявил, что его немедленного госпитализировали и провели операцию с использованием искусственного кровообращения. В ходе лечения врачи выявили, что это уже второй инфаркт в жизни артиста, первый произошел в 2008 году. На данный момент Виктор Сухоруков проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. Артист также выразил благодарность врачам за их помощь в спасении его жизни. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, аппетит у него тоже хороший, хотя на груди у него находится бандаж. По словам Сухорукова, из-за перенесенной операции он был вынужден отменить все запланированные на март выступления, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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