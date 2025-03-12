В Росстате рассказали, что произошло с инфляцией в феврале

Инфляция в России в феврале 2025 года замедлилась в месячном выражении до 0,81% по сравнению с 1,23% в январе, но выросла в годовом выражении до 10,06% против 9,92% месяцем ранее. Об этом сообщил Росстат.
«В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,81%, по сравнению с декабрем 2024 года — 102,05%», — говорится в публикации ведомства. Это указывает на продолжение тенденции роста цен, хотя месячный прирост и показал замедление.
В феврале различные категории товаров и услуг показали разную динамику цен. Продовольственные товары выросли на 1,27% в месячном выражении, что меньше, чем в январе (1,33%). Непродовольственные товары подорожали на 0,26%, что также меньше предыдущего месяца (0,42%). Услуги в феврале выросли в цене на 0,81% по сравнению с январем и на 12,67% в годовом выражении.
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