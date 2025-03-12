Британия аннулировала аккредитацию российского дипломата и его жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Британии заявили, что аннулирование аккредитации российского дипломата - это ответные меры
В Британии заявили, что аннулирование аккредитации российского дипломата - это ответные меры Фото:

Власти Британии отозвали аккредитацию российского дипломата и его супруги, в ответ на высылку британского дипломата из РФ. Об этом заявили в МИД Королевства. 

«Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. В связи с этим мы предпринимаем немедленные ответные действия, аннулируя аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата», — сказано в сообщении МИД Британии. В нем заявили, что решение об аннулировании аккредитации российского дипломата не было спонтанным.

Согласно сообщению, эта мера была принята в ответ на высылку британского дипломата и его супруги из РФ. В МИД Королевства выразили надежду, что поддержание дипломатических отношений будет продолжено, а этот инцидент исчерпан. Однако «любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан соответствующий ответ». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Британии отозвали аккредитацию российского дипломата и его супруги, в ответ на высылку британского дипломата из РФ. Об этом заявили в МИД Королевства.  «Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. В связи с этим мы предпринимаем немедленные ответные действия, аннулируя аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата», — сказано в сообщении МИД Британии. В нем заявили, что решение об аннулировании аккредитации российского дипломата не было спонтанным. Согласно сообщению, эта мера была принята в ответ на высылку британского дипломата и его супруги из РФ. В МИД Королевства выразили надежду, что поддержание дипломатических отношений будет продолжено, а этот инцидент исчерпан. Однако «любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан соответствующий ответ». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...