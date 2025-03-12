Британия аннулировала аккредитацию российского дипломата и его жены

Власти Британии отозвали аккредитацию российского дипломата и его супруги, в ответ на высылку британского дипломата из РФ. Об этом заявили в МИД Королевства.
«Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей. В связи с этим мы предпринимаем немедленные ответные действия, аннулируя аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата», — сказано в сообщении МИД Британии. В нем заявили, что решение об аннулировании аккредитации российского дипломата не было спонтанным.
Согласно сообщению, эта мера была принята в ответ на высылку британского дипломата и его супруги из РФ. В МИД Королевства выразили надежду, что поддержание дипломатических отношений будет продолжено, а этот инцидент исчерпан. Однако «любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан соответствующий ответ».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!