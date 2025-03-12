Сожгли как ведьму: односельчане оправдывают челябинского главу села, зверски убившего женщину

Всю страну потрясла новость о похищении и смертельных средневековых пытках на костре 46-летней жительницы Челябинской области Гульназ Валеевой. За жестокое убийство односельчанки арестованы глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. Однако соседи Валеевой поддержали убийц — глава избавил их от «исчадья ада». Об этом они заявили в шоу «За гранью» на телеканале НТВ.
«Мы рады, что от нее избавились. Она была исчадье ада. Только теперь мы можем спать спокойно. Я хочу спасибо сказать этим мужикам, которые помогли избавиться нам от нее», — заявила прямо в глаза плачущей матери соседка зверски убитой Гульназ Надежда Даутова.
По словам односельчанки, покойная терроризировала две деревни. Якобы занималась кибербуллингом, мошенничеством и вымогательством.
«Она нигде не работала. Вылавливала детей после школы — одному ребенку ухо оторвала, ему зашивали. Поджигала дома, кислотой моего ребенка собиралась облить», — обвинила во всех грехах убитую Дутова.
Мать и сестра убитой с такими оценками категорически не согласны. По словам сестры, Гульназ Валеева была прямолинейной и прямо высказывала все недостатки главе о его работе, чем и вызвала ненависть со стороны его окружения. После убийства Гульназ в адрес семьи продолжают поступать угрозы.
«Это истинные убийцы, и послушайте что они говорят. Жена этого главы пританцовывала на следственном эксперименте, когда у нас слезы градом катились. Это за гранью, нормальный человек такое не сделает никогда. Она была у меня вторым ребенком. Ее мы любили больше всех, потому что она была такой лапушкой. Ласковой, доброй, помогала всем всегда. Теперь они нам угрожают, угрожают даже внучке», — со слезами на глазах поведала мама убитой.
Трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней Валеевой. Они выволокли ее из помещения и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. По данным СК, фигуранты задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!