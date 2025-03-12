Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о неожиданной для ВСУ операции российских военных. Согласно его словам, операция по проходу через газотранспортную систему под Суджу позволила значительно продвинуться в Курской области.
«Штурмовики сводного формирования... более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ. Это стало неожиданным для противника и способствовало свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», — сказал Герасимов в ходе посещения президентом пункта управления Курской группировки. Трансляцию вел канал «Россия 24».
В дополнение к заявлению об успешной операции Герасимов также сообщил о текущем положении ВСУ в регионе. По его словам, украинские войска оказались в окружении и находятся в изоляции. Российские военные продолжают операцию с целью полного освобождения территории Курской области и достижения государственной границы.
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