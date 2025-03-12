Герасимов: ВСУ под Курском полностью окружены

Герасимов отчитался об успехах ВС РФ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы Украины, действующие в Курской области, оказались в окружении и находятся в изоляции. В настоящее время проводится их систематическое уничтожение.
Герасимов также отметил, что российские войска продолжают операцию по освобождению территории региона. И ставят цель достичь государственной границы в максимально короткие сроки.
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