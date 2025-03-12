12 марта 2025

Герасимов: ВСУ под Курском полностью окружены

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Герасимов отчитался об успехах ВС РФ
Герасимов отчитался об успехах ВС РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы Украины, действующие в Курской области, оказались в окружении и находятся в изоляции. В настоящее время проводится их систематическое уничтожение.

Герасимов также отметил, что российские войска продолжают операцию по освобождению территории региона. И ставят цель достичь государственной границы в максимально короткие сроки.

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В докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы Украины, действующие в Курской области, оказались в окружении и находятся в изоляции. В настоящее время проводится их систематическое уничтожение. Герасимов также отметил, что российские войска продолжают операцию по освобождению территории региона. И ставят цель достичь государственной границы в максимально короткие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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