«Трактор» совершил неудачный выезд в Казань

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» принимал на своем льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:2.
«Первый период прошел без заброшенных шайб, однако во втором команды продемонстрировали высокую результативность. Казанцы начали активно: за первые три минуты дважды пробили оборону „Трактора“. Сначала Дмитрий Яшкин, быстро сориентировавшись у ворот соперника, открыл счет, а затем Митчелл Миллер, воспользовавшись большинством, удачно выстрелил от синей линии — 2:0. Однако гости смогли оперативно вернуть интригу, сравняв счёт за столь же короткий промежуток времени. Максим Шабанов исполнил эффектный лакросс, сократив разрыв — 2:1. А затем Андрей Светлаков в быстрой контратаке сделал точный пас на Стивена Кэмпфера, который отправил шайбу в пустой угол ворот — 2:2», — комментирует после матча игру пресс-служба ХК «Трактор».
Тем не менее, уже до конца второго периода «Ак Барс» вновь вышел вперед. В меньшинстве отличился Артем Галимов, а затем Дмитрий Яшкин оформил еще одну шайбу, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей Зака Фукале — 4:2. Третий период закрепил успех хозяев — «Ак Барс» уверенно довел дело до разгромной победы, отправив в ворота «Трактора» еще две шайбы.
Своим поражением челябинцы прервали свою четырёхматчевую победную серию. Теперь «Трактор» отправится в Омск, где 14 марта сыграет с «Авангардом» заключительный выездной матч в рамках нынешнего регулярного чемпионата.
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