12 марта 2025

ВС РФ за пять дней освободили 24 населенных пункта под Курском

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Герасимов доложил Путину об успехах армии в Курской области
Герасимов доложил Путину об успехах армии в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За последние пять дней армия России сумела вернуть под свой контроль 24 населённых пункта в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Группировка войск „Курск“ освободила 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории. Площадь вклинения противника сократилась более чем в 2,5 раза», — сообщил Герасимов президенту Владимиру Путину во время совещания, которое прошло на пункте управления данной группировки.

Путин провёл совещание на командном пункте, посвящённое ситуации в Курской области. По словам Герасимова, на данный момент российские войска освободили свыше 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% площади, ранее занятой украинскими вооружёнными силами, пишет телеканал RT

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За последние пять дней армия России сумела вернуть под свой контроль 24 населённых пункта в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. «Группировка войск „Курск“ освободила 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории. Площадь вклинения противника сократилась более чем в 2,5 раза», — сообщил Герасимов президенту Владимиру Путину во время совещания, которое прошло на пункте управления данной группировки. Путин провёл совещание на командном пункте, посвящённое ситуации в Курской области. По словам Герасимова, на данный момент российские войска освободили свыше 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% площади, ранее занятой украинскими вооружёнными силами, пишет телеканал RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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