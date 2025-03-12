ВС РФ за пять дней освободили 24 населенных пункта под Курском

За последние пять дней армия России сумела вернуть под свой контроль 24 населённых пункта в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Группировка войск „Курск“ освободила 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории. Площадь вклинения противника сократилась более чем в 2,5 раза», — сообщил Герасимов президенту Владимиру Путину во время совещания, которое прошло на пункте управления данной группировки.
Путин провёл совещание на командном пункте, посвящённое ситуации в Курской области. По словам Герасимова, на данный момент российские войска освободили свыше 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% площади, ранее занятой украинскими вооружёнными силами, пишет телеканал RT.
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