12 марта 2025

На Москву обрушится 9-балльный шторм

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Сильный ветер может сносит шаткие конструкции, что является опасным для пешеходов
Сильный ветер может сносит шаткие конструкции, что является опасным для пешеходов Фото:

В пятницу, 14 марта, в Москву придет девятибалльный шторм, пик которого ожидается в период с 15 до 18 часов. Порывы ветра в это время могут достигать 18-23 метров в секунду. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах образуется гололедица», — цитирует синоптика РИА Новости.

Специалист также отметил, что сильный ветер может оказывать давление до 30-35 килограммов на метр площади, что приведет к повреждению деревьев и шифера на крышах, а также затруднит передвижение пешеходов. В Москве уже зафиксировано значительное количество осадков, что делает этот шторм самым сильным с начала весны.

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В пятницу, 14 марта, в Москву придет девятибалльный шторм, пик которого ожидается в период с 15 до 18 часов. Порывы ветра в это время могут достигать 18-23 метров в секунду. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». «Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах образуется гололедица», — цитирует синоптика РИА Новости. Специалист также отметил, что сильный ветер может оказывать давление до 30-35 килограммов на метр площади, что приведет к повреждению деревьев и шифера на крышах, а также затруднит передвижение пешеходов. В Москве уже зафиксировано значительное количество осадков, что делает этот шторм самым сильным с начала весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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