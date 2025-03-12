Школьники в Челябинске изнасиловали 12-летнюю девочку из соседнего класса

В Челябинске мама пятиклассницы написала заявление в полицию об изнасиловании ее дочери. По словам женщины, надругательство над 12-летним ребенком совершили два подростка, которые учатся в шестом и седьмом классах одной из школ Металлургического района. Об этом стало известно URA.RU от источника в правоохранительных органах.
«По данному факту возбуждено углеводное дело по п. „б“ ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Личности предполагаемых насильников установлены. Самый старший из них хулиган состоит на учете в ПДН», — рассказал URA.RU источник.
Групповое изнасилование ребенка произошло два месяца назад. Мама пострадавшей узнала об этом только сейчас и сразу обратилась в полицию. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.
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