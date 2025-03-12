Зачем Путин приехал на передовую в Курской области

На пункт управления Курской группировкой войск верховный главнокомандующий Владимир Путин приехал в камуфляже и тем самым показал, что он — такой же солдат своей страны, как все, кто воюет в зоне СВО. Как объяснил URA.RU политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов, президент продемонстрировал, что в эти решающие дни для Курщины он — рядом с бойцами.
«Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Хотел бы поблагодарить всех и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу.
Наша задача – в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, восстановить положение вдоль линии Государственной границы», — отметил Путин.
Он обратил внимание штаба на то, что все, кто с украинской стороны оказался на территории Курской области, — это террористы, и их действия, даже если военные сдаются в плен, должны квалифицироваться именно таким образом. «Эти люди, которые на территории Курской области совершают преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооруженным Силам, правоохранительным органам и специальным службам в соответствии с законами РФ являются террористами.
В то же время мы ко всем, кто оказался в наших руках, должны относиться гуманно», — напомнил верховный главком.
Другое дело — иностранные наемники. «Они не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — многозначительно подчеркнул Путин.
На сегодня, доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, освобождено более 86% площади, занятой украинскими боевиками в Курской области. «За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих.
Это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины и также формирование иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7000 единиц военной техники, из них: 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше 1000 артиллерийских орудий и минометов», — сообщил Герасимов.
По словам главы Генштаба, подразделения группы войск «Север» успешно оттесняют противника к границе. И сегодня Герасимов рассказал о нашумевшей операции «Поток», или «Труба», в которой участвовало, по его словам, более 600 человек. «Штурмовики сводного формирования, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», — доложил Герасимов.
Как объяснил URA.RU политолог Марат Баширов, Путин неслучайно приехал в штаб курской группировки в камуфляже. «Он подчеркнул, что является главнокомандующим. И он точно так же себя рассматривает солдатом на передовой. И это оценит любой, кто находится в зоне СВО. Да и мы оценим, — отметил Баширов. — Те установки, которые Путин давал относительно событий в Курской области, точно так же рассматриваются и в отношении четырех новых регионов».
По мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, Путин своим приездом в штаб курской группировки, с одной стороны, поддержал «значимый успех Вооруженных сил РФ», с другой — показал оппонентам на Западе, что у России есть «ресурсы достигать цели СВО военным способом». «Инициатива на стороне ВС РФ.
Освободившиеся силы из Курской области могут усилить другие участки фронта. Это дополнительный аргумент в пользу того, что, если Запад хочет прекращения огня, то должны быть гарантии и компенсации», — полагает эксперт.
Политологи также обратили внимание на слова Путина относительно отношения к военнопленным, прописанном в Женевской конвенции. Марат Баширов считает, что в них кроется сигнал о том, что с иностранными наемниками российские военные имеют полное право поступать как с террористами. «Александр Невский сказал: „Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет“. В нашем законодательстве это оформлено: если сдаешься, значит, сдаешься, но мы не будем смотреть на тебя как на военнопленного.
Судить тебя мы будем как террориста. Если ты оказываешь сопротивление – будешь уничтожен. И любому нашему солдату слова верховного главнокомандующего понятны», — пояснил Баширов.
По словам политолога Михаила Карягина, отчасти это и сигналы западным элитам. «Они направлены в адрес европейцев, которые все активнее обсуждают перспективы направления своих военных на Украину. Путин предостерегает, обещая максимально жесткую реакцию», — заключил Карягин.
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