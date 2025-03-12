12 марта 2025

На территории промобъекта в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные выехали на место возгорания
Пожарные выехали на место возгорания Фото:

На территории промышленного объекта в Ростовской области произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, жертв среди персонала нет.

«Из-за падения одного из БПЛА в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале.

Кроме того, губернатор добавил, что по предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Информация о происшествии продолжает уточняться, а пожарные бригады принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.

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На территории промышленного объекта в Ростовской области произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, жертв среди персонала нет. «Из-за падения одного из БПЛА в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты», — написал Слюсарь у себя в telegram-канале. Кроме того, губернатор добавил, что по предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Информация о происшествии продолжает уточняться, а пожарные бригады принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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