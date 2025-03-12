12 марта 2025

«Уральские авиалинии» собираются бесплатно возить ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сопровождающим ветеранов позволят купить билет за 10% от стоимости
Сопровождающим ветеранов позволят купить билет за 10% от стоимости Фото:

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне авиакомпания «Уральские авиалинии» собирается бесплатно предоставлять ветеранам билеты. Они смогут полететь в любую точку России с 6 по 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Акция позволяет участникам Великой Отечественной войны навестить близких, увидеться с боевыми товарищами, отправиться к памятным метам или на лечение.... Оформить билеты можно с 12 марта до 11 мая», — говорится в сообщении их telegram-канала.

Для получения бесплатного посадочного талона необходимо иметь документы, подтверждающие статус участника, инвалида, пережившего осаду города или труженика тыла времен ВОВ, и выбрать дату полета с 6 по 11 мая. Сопровождающие ветеранов могут приобрести билет за 10% от стоимости на эти же даты.

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне авиакомпания «Уральские авиалинии» собирается бесплатно предоставлять ветеранам билеты. Они смогут полететь в любую точку России с 6 по 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Акция позволяет участникам Великой Отечественной войны навестить близких, увидеться с боевыми товарищами, отправиться к памятным метам или на лечение.... Оформить билеты можно с 12 марта до 11 мая», — говорится в сообщении их telegram-канала. Для получения бесплатного посадочного талона необходимо иметь документы, подтверждающие статус участника, инвалида, пережившего осаду города или труженика тыла времен ВОВ, и выбрать дату полета с 6 по 11 мая. Сопровождающие ветеранов могут приобрести билет за 10% от стоимости на эти же даты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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