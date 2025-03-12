В Перми из-за оттепели усилили контроль за уборкой снега с крыш

Власти Перми запустили рейды по контролю за очисткой кровель и придомовых территорий многоквартирных домов от снега и льда. Было проверено более двух тысяч домов — почти у половины из них выявлены нарушения в содержании. Об этом сообщила администрация города.
«В настоящий момент 587 нарушений уже устранены. Рейды по качеству очистки крыш домов в районах Перми проводятся ежедневно. Благодаря этому число придомовых территорий, которые не убираются должным образом, уменьшается. Особенно актуально это весной, в период перепадов температур», — сказано на сайте мэрии Перми.
В преддверии длительной оттепели администрации районов направили предупредительные письма управляющим компаниям с требованием активизировать работы по очистке кровель. Выдано 347 предписаний, из которых 269 уже исполнены.
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