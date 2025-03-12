12 марта 2025

В Перми из-за оттепели усилили контроль за уборкой снега с крыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды по качеству очистки крыш домов в Перми проводят ежедневно
Рейды по качеству очистки крыш домов в Перми проводят ежедневно Фото:

Власти Перми запустили рейды по контролю за очисткой кровель и придомовых территорий многоквартирных домов от снега и льда. Было проверено более двух тысяч домов — почти у половины из них выявлены нарушения в содержании. Об этом сообщила администрация города.

«В настоящий момент 587 нарушений уже устранены. Рейды по качеству очистки крыш домов в районах Перми проводятся ежедневно. Благодаря этому число придомовых территорий, которые не убираются должным образом, уменьшается. Особенно актуально это весной, в период перепадов температур», — сказано на сайте мэрии Перми.

В преддверии длительной оттепели администрации районов направили предупредительные письма управляющим компаниям с требованием активизировать работы по очистке кровель. Выдано 347 предписаний, из которых 269 уже исполнены.

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Власти Перми запустили рейды по контролю за очисткой кровель и придомовых территорий многоквартирных домов от снега и льда. Было проверено более двух тысяч домов — почти у половины из них выявлены нарушения в содержании. Об этом сообщила администрация города. «В настоящий момент 587 нарушений уже устранены. Рейды по качеству очистки крыш домов в районах Перми проводятся ежедневно. Благодаря этому число придомовых территорий, которые не убираются должным образом, уменьшается. Особенно актуально это весной, в период перепадов температур», — сказано на сайте мэрии Перми. В преддверии длительной оттепели администрации районов направили предупредительные письма управляющим компаниям с требованием активизировать работы по очистке кровель. Выдано 347 предписаний, из которых 269 уже исполнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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