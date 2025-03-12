12 марта 2025

Окраину Екатеринбурга запугала стая диких собак. Фото, видео

По району Солнечный бегает 12 бездомных собак
© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки ходят возле школы и детсадов
Собаки ходят возле школы и детсадов Фото:

На окраине Екатеринбурга стая диких собак запугала жителей района Солнечный. По словам очевидцев в соцсетях, свора бездомных животных насчитывает 12 особей.

«В Солнечном количество агрессивных собак уже увеличилось, жители насчитали 12 штук. Собаки живут на стройке, но бегают вечером рядом со школой и садиками, рядом с домами [на улицах] Чемпионов, 15 и Счастливая, 16», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Екатеринбуржцы отметили, что писали во всевозможные инстанции. К ним приезжала бригада по отлову животных, но они собак не нашли. Местные жители якобы запасаются газовыми и ультразвуковыми баллончиками.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию за комментарием. Ответ ожидается.

Собак в стае 12 штук
Собак в стае 12 штук
Фото:

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На окраине Екатеринбурга стая диких собак запугала жителей района Солнечный. По словам очевидцев в соцсетях, свора бездомных животных насчитывает 12 особей. «В Солнечном количество агрессивных собак уже увеличилось, жители насчитали 12 штук. Собаки живут на стройке, но бегают вечером рядом со школой и садиками, рядом с домами [на улицах] Чемпионов, 15 и Счастливая, 16», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Екатеринбуржцы отметили, что писали во всевозможные инстанции. К ним приезжала бригада по отлову животных, но они собак не нашли. Местные жители якобы запасаются газовыми и ультразвуковыми баллончиками. Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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