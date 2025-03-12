На окраине Екатеринбурга стая диких собак запугала жителей района Солнечный. По словам очевидцев в соцсетях, свора бездомных животных насчитывает 12 особей.
«В Солнечном количество агрессивных собак уже увеличилось, жители насчитали 12 штук. Собаки живут на стройке, но бегают вечером рядом со школой и садиками, рядом с домами [на улицах] Чемпионов, 15 и Счастливая, 16», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Екатеринбуржцы отметили, что писали во всевозможные инстанции. К ним приезжала бригада по отлову животных, но они собак не нашли. Местные жители якобы запасаются газовыми и ультразвуковыми баллончиками.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию за комментарием. Ответ ожидается.
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