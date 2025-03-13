Адвокат предупредила об изменениях в порядке получения наследства

С 5 февраля стали актуальны новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство, которые обязывают нотариуса получать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом заявила адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.
«С 5 февраля начали действовать новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство... Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, ение мошенничества и уменьшение количества споров между наследниками», — сказала Овцынова агентству «Прайм».
Автоматизация процесса запроса данных значительно упрощает процедуру наследования. Раньше наследникам приходилось самостоятельно собирать необходимые документы и предоставлять их нотариусу. Теперь же все сведения о смерти наследодателя и родстве нотариусы могут получать через единую систему.
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