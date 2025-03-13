Адвокат предупредила об изменениях в порядке получения наследства

Адвокат Овцынова: правила получения наследства изменились
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Порядок получения документов изменился в феврале
Порядок получения документов изменился в феврале Фото:

С 5 февраля стали актуальны новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство, которые обязывают нотариуса получать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом заявила адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

«С 5 февраля начали действовать новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство... Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, ение мошенничества и уменьшение количества споров между наследниками», — сказала Овцынова агентству «Прайм».

Автоматизация процесса запроса данных значительно упрощает процедуру наследования. Раньше наследникам приходилось самостоятельно собирать необходимые документы и предоставлять их нотариусу. Теперь же все сведения о смерти наследодателя и родстве нотариусы могут получать через единую систему.

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С 5 февраля стали актуальны новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство, которые обязывают нотариуса получать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом заявила адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова. «С 5 февраля начали действовать новые правила выдачи свидетельства о праве на наследство... Документы должны быть гармонизированы: фамилия, имя, отчество, ение мошенничества и уменьшение количества споров между наследниками», — сказала Овцынова агентству «Прайм». Автоматизация процесса запроса данных значительно упрощает процедуру наследования. Раньше наследникам приходилось самостоятельно собирать необходимые документы и предоставлять их нотариусу. Теперь же все сведения о смерти наследодателя и родстве нотариусы могут получать через единую систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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