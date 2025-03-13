Над Россией уничтожили 77 украинских беспилотников

ВСУ попытались атаковать Россию дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 13 марта над территорией России было ликвидировано 77 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
«Перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале военного ведомства. В Брянской области было сбито 30 дронов ВСУ, в Калужской — 25 БПЛА; по шесть беспилотников уничтожили в Курской и Воронежской областях и по пять дронов было сбито над Ростовской и Белгородской областями.
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