Над Россией уничтожили 77 украинских беспилотников

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ВСУ попытались атаковать Россию дронами
ВСУ попытались атаковать Россию дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 13 марта над территорией России было ликвидировано 77 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале военного ведомства. В Брянской области было сбито 30 дронов ВСУ, в Калужской — 25 БПЛА; по шесть беспилотников уничтожили в Курской и Воронежской областях и по пять дронов было сбито над Ростовской и Белгородской областями.

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В ночь на 13 марта над территорией России было ликвидировано 77 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. «Перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале военного ведомства. В Брянской области было сбито 30 дронов ВСУ, в Калужской — 25 БПЛА; по шесть беспилотников уничтожили в Курской и Воронежской областях и по пять дронов было сбито над Ростовской и Белгородской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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