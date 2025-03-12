Управление судебных приставов ЯНАО пострадало от ленивого сотрудника

Управление судебных приставов пострадало от нерадивого сотрудника
В Пуровском районе ЯНАО судебный пристав затягивал открытие исполнительного производства, заявительница не выдержала и обратилась в прокуратуру. Суд взыскал с УФССП в ее пользу моральную компенсацию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В связи с длительным бездействием судебного пристава-исполнителя в интересах заявительницы не взыскиваются денежные средства по исполнительному производству. По заявлению прокуратуры суд взыскал 20 тысяч рублей моральной компенсации», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
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