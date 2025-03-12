12 марта 2025

Управление судебных приставов ЯНАО пострадало от ленивого сотрудника

В ЯНАО суд оштрафовал судебных приставов за бездействие
© Служба новостей «URA.RU»
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Управление судебных приставов пострадало от нерадивого сотрудника
Управление судебных приставов пострадало от нерадивого сотрудника Фото:

В Пуровском районе ЯНАО судебный пристав затягивал открытие исполнительного производства, заявительница не выдержала и обратилась в прокуратуру. Суд взыскал с УФССП в ее пользу моральную компенсацию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В связи с длительным бездействием судебного пристава-исполнителя в интересах заявительницы не взыскиваются денежные средства по исполнительному производству. По заявлению прокуратуры суд взыскал 20 тысяч рублей моральной компенсации», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

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В Пуровском районе ЯНАО судебный пристав затягивал открытие исполнительного производства, заявительница не выдержала и обратилась в прокуратуру. Суд взыскал с УФССП в ее пользу моральную компенсацию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В связи с длительным бездействием судебного пристава-исполнителя в интересах заявительницы не взыскиваются денежные средства по исполнительному производству. По заявлению прокуратуры суд взыскал 20 тысяч рублей моральной компенсации», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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