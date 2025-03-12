12 марта 2025

В Перми на пять часов задерживается вылет самолета на Пхукет

© Служба новостей «URA.RU»
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12 марта рейс до Махачкалы из Перми также вылетел с длительной задержкой
12 марта рейс до Махачкалы из Перми также вылетел с длительной задержкой Фото:

Борт на тайский курорт Пхукет из Перми должен был вылететь в 23:30. Теперь вылет стоит в графике в шесть утра.

«Отложен прилет и в обратном направлении. Рейс Пхукет-Пермь, запланированный на 20:30, перенесен на 3:50», — сообщается на онлайн-табло пермского аэропорта.

12 марта URA.RU сообщало, что в «Большом Савино» задерживаются несколько рейсов. Утренний вылет до Махачкалы состоялся с опозданием на шесть часов. С отставанием отправлялись и рейсы до Самары, Минеральных Вод, Усинска. В пресс-службе аэропорта позже пояснили, что причиной задержки стало позднее прибытие бортов.

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Борт на тайский курорт Пхукет из Перми должен был вылететь в 23:30. Теперь вылет стоит в графике в шесть утра. «Отложен прилет и в обратном направлении. Рейс Пхукет-Пермь, запланированный на 20:30, перенесен на 3:50», — сообщается на онлайн-табло пермского аэропорта. 12 марта URA.RU сообщало, что в «Большом Савино» задерживаются несколько рейсов. Утренний вылет до Махачкалы состоялся с опозданием на шесть часов. С отставанием отправлялись и рейсы до Самары, Минеральных Вод, Усинска. В пресс-службе аэропорта позже пояснили, что причиной задержки стало позднее прибытие бортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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