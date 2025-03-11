В пермском аэропорту на шесть часов задерживается вылет рейса до Махачкалы

На вылет из пермского аэропорта «Большое Савино» 12 марта задерживаются несколько рейсов. Утренний рейс до Махачкалы задержали на шесть часов. Вылет состоится только в 12:20.
«С отставанием на один час вылетит рейс в Самару, на пять часов задерживается рейс в Минеральные Воды, на 30 минут в Усинск. Также опаздывают самолеты из Казани. Прибытие рейса из Дагестана задержано на четыре часа», — свидетельствуют данные онлайн табло на сайте «Большого Савино».
11 марта URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях были введены ограничения из-за угрозы беспилотников.
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