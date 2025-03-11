11 марта 2025

В пермском аэропорту на шесть часов задерживается вылет рейса до Махачкалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет состоится только в 12:20
Вылет состоится только в 12:20 Фото:

На вылет из пермского аэропорта «Большое Савино» 12 марта задерживаются несколько рейсов. Утренний рейс до Махачкалы задержали на шесть часов. Вылет состоится только в 12:20.

«С отставанием на один час вылетит рейс в Самару, на пять часов задерживается рейс в Минеральные Воды, на 30 минут в Усинск. Также опаздывают самолеты из Казани. Прибытие рейса из Дагестана задержано на четыре часа», — свидетельствуют данные онлайн табло на сайте «Большого Савино».

11 марта URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях были введены ограничения из-за угрозы беспилотников.

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На вылет из пермского аэропорта «Большое Савино» 12 марта задерживаются несколько рейсов. Утренний рейс до Махачкалы задержали на шесть часов. Вылет состоится только в 12:20. «С отставанием на один час вылетит рейс в Самару, на пять часов задерживается рейс в Минеральные Воды, на 30 минут в Усинск. Также опаздывают самолеты из Казани. Прибытие рейса из Дагестана задержано на четыре часа», — свидетельствуют данные онлайн табло на сайте «Большого Савино». 11 марта URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях были введены ограничения из-за угрозы беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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