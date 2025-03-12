Жену свердловского бойца, пропавшего на СВО, оставили без положенных выплат

Супругу контрактника из Белоярского района Свердловской области, пропавшего осенью прошлого года в зоне спецоперации на Украине, оставили без положенных выплат за ранение бойца и его работу на фронте. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
«К январю, когда ко мне обратилась эта сильная духом женщина. На счет ее мужа так и не перечислили выплату за оба ранения. Плюсом не начали выплачивать супруге положенного ей по закону денежного довольствия пропавшего бойца», — написал депутат в своем telegram-канале.
Со слов супруги военнослужащего, она неофициально узнала, что воинская часть в сентябре прошлого года ее мужа признала без вести пропавшим. «Однако даже к январю этого года наш военкомат был об этом не в курсе — соответствующее извещение „из-за ленты“ не поступало», — отметил Иванов. Так как командование вовремя не передало информацию в военкомат, к ситуации подключилась прокуратура. Затем вопрос начал решаться — женщина получила официальное извещение.
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