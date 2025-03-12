12 марта 2025

Жену свердловского бойца, пропавшего на СВО, оставили без положенных выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдата признали без вести пропавшим в сентябре 2024-го
Солдата признали без вести пропавшим в сентябре 2024-го Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Супругу контрактника из Белоярского района Свердловской области, пропавшего осенью прошлого года в зоне спецоперации на Украине, оставили без положенных выплат за ранение бойца и его работу на фронте. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«К январю, когда ко мне обратилась эта сильная духом женщина. На счет ее мужа так и не перечислили выплату за оба ранения. Плюсом не начали выплачивать супруге положенного ей по закону денежного довольствия пропавшего бойца», — написал депутат в своем telegram-канале.

Со слов супруги военнослужащего, она неофициально узнала, что воинская часть в сентябре прошлого года ее мужа признала без вести пропавшим. «Однако даже к январю этого года наш военкомат был об этом не в курсе — соответствующее извещение „из-за ленты“ не поступало», — отметил Иванов. Так как командование вовремя не передало информацию в военкомат, к ситуации подключилась прокуратура. Затем вопрос начал решаться — женщина получила официальное извещение.

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Супругу контрактника из Белоярского района Свердловской области, пропавшего осенью прошлого года в зоне спецоперации на Украине, оставили без положенных выплат за ранение бойца и его работу на фронте. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «К январю, когда ко мне обратилась эта сильная духом женщина. На счет ее мужа так и не перечислили выплату за оба ранения. Плюсом не начали выплачивать супруге положенного ей по закону денежного довольствия пропавшего бойца», — написал депутат в своем telegram-канале. Со слов супруги военнослужащего, она неофициально узнала, что воинская часть в сентябре прошлого года ее мужа признала без вести пропавшим. «Однако даже к январю этого года наш военкомат был об этом не в курсе — соответствующее извещение „из-за ленты“ не поступало», — отметил Иванов. Так как командование вовремя не передало информацию в военкомат, к ситуации подключилась прокуратура. Затем вопрос начал решаться — женщина получила официальное извещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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