В ЯНАО водитель наехал на пешехода и теперь год отсидит дома

В ЯНАО осудили неаккуратного водителя
В Муравленко (ЯНАО) суд вынес приговор водителю за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Установлено, что в октябре 2024 года мужчина, управляя автомобилем и нарушив правила дорожного движения, причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести. Суд назначил виновному наказание один год ограничения свободы», — сообщают на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее URA.RU сообщило, что два большегруза столкнулись на трассе «Сургут-Салехард». Бетонные плиты разлетелись по дороге в результате ДТП.
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