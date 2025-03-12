12 марта 2025

В ЯНАО водитель наехал на пешехода и теперь год отсидит дома

В ЯНАО суд ограничил свободу водителю, наехавшему на пешехода
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО осудили неаккуратного водителя
В ЯНАО осудили неаккуратного водителя Фото:

В Муравленко (ЯНАО) суд вынес приговор водителю за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что в октябре 2024 года мужчина, управляя автомобилем и нарушив правила дорожного движения, причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести. Суд назначил виновному наказание один год ограничения свободы», — сообщают на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщило, что два большегруза столкнулись на трассе «Сургут-Салехард». Бетонные плиты разлетелись по дороге в результате ДТП.

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В Муравленко (ЯНАО) суд вынес приговор водителю за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлено, что в октябре 2024 года мужчина, управляя автомобилем и нарушив правила дорожного движения, причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести. Суд назначил виновному наказание один год ограничения свободы», — сообщают на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщило, что два большегруза столкнулись на трассе «Сургут-Салехард». Бетонные плиты разлетелись по дороге в результате ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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