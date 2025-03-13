Вернувшийся в Россию Меладзе словил несколько штрафов

Певец Валерий Меладзе за время своего последнего визита в Москву накопил большое количество штрафов за нарушения ПДД. Артист неоднократно был замечен за превышением скорости в различных частях столицы.
«За последний приезд Меладзе прилетело штрафов на 7 тысяч рублей. Все это артист оплатил перед своим отлетом в Баку на мировое турне», — сообщает SHOT.
Первый инцидент произошел в начале февраля, когда Меладзе на своем Mercedes-Benz G-Class превысил скорость на Можайском шоссе. Уже на следующий день камеры зафиксировали его за аналогичным нарушением рядом с гостиницей «Украина» на Кутузовском проспекте. Кроме того, другой автомобиль певца, Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC, был замечен в превышении скорости на Варшавском шоссе.
Также артист был замечен за остановкой в неположенном месте. Оба его автомобиля имели номера с цифрами 525. Меладзе оперативно оплатил все штрафы перед тем, как отправиться в свое мировое турне.
Ранее Валерий Меладзе тайно посетил Россию. Артист прилетал в Москву, чтобы решить накопившиеся вопросы по бизнесу. Поклонники заметили музыканта в аэропорту Шереметьево, когда он вылетал в столицу Азербайджана Баку на концерт. Фанаты рассказали, что он мило и вежливо пообщался с ними, а после отправился ожидать вылет своего рейса в VIP-зал, сообщает 360.ru.
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