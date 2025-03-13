На 28-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели реверсивное движение из-за аварии с двумя легковушками и грейдером, в которой пострадали три человека. Сейчас на месте ЧП работают силовики и медики, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель Hyundai допустил столкновение с попутным грейдером, вследствие чего выехал на встречную полосу движения, где произошло его столкновение с Opel», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Троим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Транспортный поток на месте ДТП регулируют инспекторы. Организована проверка всех обстоятельств произошедшего.
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