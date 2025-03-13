Свердловскую трассу перекрыли из-за крупной аварии с пострадавшими. Фото

Возле Нижнего Тагила ограничили движение из-за массового ДТП с пострадавшими
© Служба новостей «URA.RU»
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На участке ввели реверсивное движение (архивное фото)
На участке ввели реверсивное движение (архивное фото) Фото:

На 28-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели реверсивное движение из-за аварии с двумя легковушками и грейдером, в которой пострадали три человека. Сейчас на месте ЧП работают силовики и медики, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель Hyundai допустил столкновение с попутным грейдером, вследствие чего выехал на встречную полосу движения, где произошло его столкновение с Opel», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Троим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Транспортный поток на месте ДТП регулируют инспекторы. Организована проверка всех обстоятельств произошедшего.

Движение регулируют инспекторы ДПС
Движение регулируют инспекторы ДПС
Фото:

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На 28-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели реверсивное движение из-за аварии с двумя легковушками и грейдером, в которой пострадали три человека. Сейчас на месте ЧП работают силовики и медики, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель Hyundai допустил столкновение с попутным грейдером, вследствие чего выехал на встречную полосу движения, где произошло его столкновение с Opel», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Троим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Транспортный поток на месте ДТП регулируют инспекторы. Организована проверка всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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