В челябинском Роспотребнадзоре раскрыли, каким типом гриппа заболевают чаще всего

В Челябинской области 56,6% из числа заболевших гриппом заражены типом В. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, за неделю уровень заболеваемости снизился на 1,2% за счет детского населения.
«За прошедшую неделю отмечается небольшое снижение заболеваемости на 1,2% за счет детского населения. В структуре гриппа грипп В составляет 56,6%, грипп А — 28,4%», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Там отметили, что свиным гриппом страдают 15% из числа гриппозных пациентов. Также среди заболевших ОРВИ выявлены РС-вирус, сезонный коронавирус, риновирус, аденовирус.
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