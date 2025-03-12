12 марта 2025

В челябинском Роспотребнадзоре раскрыли, каким типом гриппа заболевают чаще всего

Челябинский Роспотребнадзор: снизилась заболеваемость гриппом среди детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинской области 56,6% гриппозных пациентов болеют гриппом В
В Челябинской области 56,6% гриппозных пациентов болеют гриппом В Фото:

В Челябинской области 56,6% из числа заболевших гриппом заражены типом В. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, за неделю уровень заболеваемости снизился на 1,2% за счет детского населения.

«За прошедшую неделю отмечается небольшое снижение заболеваемости на 1,2% за счет детского населения. В структуре гриппа грипп В составляет 56,6%, грипп А — 28,4%», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Там отметили, что свиным гриппом страдают 15% из числа гриппозных пациентов. Также среди заболевших ОРВИ выявлены РС-вирус, сезонный коронавирус, риновирус, аденовирус.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 56,6% из числа заболевших гриппом заражены типом В. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, за неделю уровень заболеваемости снизился на 1,2% за счет детского населения. «За прошедшую неделю отмечается небольшое снижение заболеваемости на 1,2% за счет детского населения. В структуре гриппа грипп В составляет 56,6%, грипп А — 28,4%», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там отметили, что свиным гриппом страдают 15% из числа гриппозных пациентов. Также среди заболевших ОРВИ выявлены РС-вирус, сезонный коронавирус, риновирус, аденовирус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...