Reuters: Россия выдвинула США требования к перемирию на Украине

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РФ выдвинула США список требований к перемирию
РФ выдвинула США список требований к перемирию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия выдвинула США список требований к перемирию в конфликте с Украиной и к возможной перезагрузки двусторонних отношений. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Россия представила США список требований по соглашению о прекращении конфликта с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном», — пишет Reuters. Издание ссылается на два осведомленных источника.

Обсуждения между российскими и американскими официальными лицами проводились как в личных, так и в онлайн-форматах на протяжении последних трех недель, утверждают собеседники агентства. Источники описывают предложенные Кремлем условия как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО. Подробности конкретных требований не раскрываются.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МИД России. Ответ ожидается.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил о готовности России прекратить военные действия после того, как Украина выполнит условия по выводу своих войск из новых территорий России, в том числе — из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, для прекращения огня необходимо, чтобы Украина официально отказалась от планов вступления в НАТО и обрела статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.

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Россия выдвинула США список требований к перемирию в конфликте с Украиной и к возможной перезагрузки двусторонних отношений. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Россия представила США список требований по соглашению о прекращении конфликта с Украиной  и перезагрузке отношений с Вашингтоном», — пишет Reuters. Издание ссылается на два осведомленных источника. Обсуждения между российскими и американскими официальными лицами проводились как в личных, так и в онлайн-форматах на протяжении последних трех недель, утверждают собеседники агентства. Источники описывают предложенные Кремлем условия как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО. Подробности конкретных требований не раскрываются. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МИД России. Ответ ожидается. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил о готовности России прекратить военные действия после того, как Украина выполнит условия по выводу своих войск из новых территорий России, в том числе — из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, для прекращения огня необходимо, чтобы Украина официально отказалась от планов вступления в НАТО и обрела статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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