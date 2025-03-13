Reuters: Россия выдвинула США требования к перемирию на Украине

Россия выдвинула США список требований к перемирию в конфликте с Украиной и к возможной перезагрузки двусторонних отношений. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Россия представила США список требований по соглашению о прекращении конфликта с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном», — пишет Reuters. Издание ссылается на два осведомленных источника.
Обсуждения между российскими и американскими официальными лицами проводились как в личных, так и в онлайн-форматах на протяжении последних трех недель, утверждают собеседники агентства. Источники описывают предложенные Кремлем условия как широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО. Подробности конкретных требований не раскрываются.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в МИД России. Ответ ожидается.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил о готовности России прекратить военные действия после того, как Украина выполнит условия по выводу своих войск из новых территорий России, в том числе — из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, для прекращения огня необходимо, чтобы Украина официально отказалась от планов вступления в НАТО и обрела статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.