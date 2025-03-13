Минобороны показало бегство ВСУ из Суджи. Видео

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ВС РФ поразили технику ВСУ в Судже
ВС РФ поразили технику ВСУ в Судже Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых зафиксировано поражение живой силы и автомобильной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В тот момент украинские боевики отступали из населенного пункта Суджа в Курской области.

«По данным ведомства, удары наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“, — сообщает РИА Новости. Ранее в Минобороны заявляли, что использование беспилотников позволяет проводить боевые операции с максимальной точностью и минимальными рисками для собственных войск.

Ранее командование группировки войск «Север» проинформировало президента России Владимира Путина, что операция по освобождению Курской области от ВСУ входит в завершающую стадию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых зафиксировано поражение живой силы и автомобильной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В тот момент украинские боевики отступали из населенного пункта Суджа в Курской области. «По данным ведомства, удары наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“, — сообщает РИА Новости. Ранее в Минобороны заявляли, что использование беспилотников позволяет проводить боевые операции с максимальной точностью и минимальными рисками для собственных войск. Ранее командование группировки войск «Север» проинформировало президента России Владимира Путина, что операция по освобождению Курской области от ВСУ входит в завершающую стадию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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